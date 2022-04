Neue Zeiten erfordern offenbar nicht nur neue Strukturen, sondern auch neue Begriffe: So warnte NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2021 vor "Deckmantel-Extremismus" .

Gemeint sind damit etwa Rechtsextremisten, die als Hochwasserhelfer oder Corona-Protestler auftreten, Salafisten, die Spenden für Notleidende sammeln oder Linksextremisten, die die Klimaschutzbewegung unterwandern. "Dieser Deckmantel-Extremismus von allen Seiten bedroht die gesellschaftliche Mitte und ist eine Herausforderung für den Verfassungsschutz" , so der Innenminister.

"Telegram" stärker im Visier der Behörden

Auch an die "Echokammern" des Internets werden sich Leser des Verfassungsschutzberichtes gewöhnen müssen. Gemeint sind etwa Foren oder Chatgruppen, in denen sich die Teilnehmer gegenseitig in ihrem Hass bestätigen. Um hier schneller Tendenzen erkennen zu können, will der Verfassungsschutz in den kommenden Monaten ein neues Referat einrichten, in dem dann etwa gezielt "Telegram"-Chats oder auch einzelne Extremisten beobachtet werden. "Unsere Verfassungsschützer gehen dabei auf gezielte Spurensuche in den sozialen Netzwerken und suchen dort nach konkreten Hinweisen auf verfassungsfeindliches Verhalten" , führte Reul aus.

Corona-Proteste dominierten das Jahr 2021