Die Polizei in Duisburg und Düsseldorf beschäftigt derzeit ein ungewöhnlicher Todesfall. An Heiligabend war ein 29-Jähriger mit Verletzungen im Gesicht in ein Hotel in Duisburg gekommen. Dort ist er Mitarbeitern durch sein Verhalten aufgefallen. Sie riefen die Polizei und den Rettungsdienst.

Positiver Drogentest

Der Mann lehnte die Hilfe der Einsatzkräfte ab. Von der Polizei heißt es, dass er aggressiv gewesen sei. Weil er sich massiv wehrte, musste er gefesselt werden. Wenig später habe der Mann dann das Bewusstsein verloren, so die Polizei.

Anschließend wurde er erstversorgt, ins Krankenhaus gebracht und positiv auf Drogen getestet. Noch am selben Abend ist der Mann aus bisher ungeklärter Ursache verstorben.

Polizei Düsseldorf ermittelt aus Neutralitätsgründen

Ersten Angaben zufolge sei der Mann noch am gleichen Tag in einem anderen Hotel als Randalierer aufgefallen und in eine Klinik gekommen. Auch dort habe er sich bereits aggressiv verhalten. Eine Behandlung habe er abgelehnt und sich anschließend selbst entlassen.

Eine Obduktion soll nun weitere Erkenntnisse liefern. Woher seine Verletzungen stammen und warum der Mann gestorben ist, ermittelt jedoch aus Neutralitätsgründen die Polizei Düsseldorf.