Pflegeheim-Skandal: Pleite als Geschäftsmodell?

Doch wie kann es überhaupt sein, dass ein Unternehmer wie Ralf Hochscherff, gegen den bereits ermittelt wird, einfach wieder ein Pflegeheim übernehmen darf? Neben dem Heim in Bonn stieg er mit verschiedenen Unternehmen in der Zwischenzeit auch bei Heimen in Hessen ein.

Der Leiter der Bonner Heimaufsicht, Winfried Rick, erklärt, von diesen Vorgängen habe seine Behörde keine Kenntnis gehabt. Grundsätzlich werde die wirtschaftliche Zuverlässigkeit nicht geprüft. Sobald ein Versorgungsvertrag zwischen Pflegeheim und Pflegekassen vorliege, reiche das aus.

"Das war für meine Seele ganz schlimm"

Sowohl in Siegburg als auch in Bonn gibt es bislang keinen Insolvenzantrag. Pleite sind die Häuser de facto trotzdem und mussten deshalb geschlossen werden. Für die Mitarbeiter hat das gravierende Konsequenzen. Sie kriegen weder Insolvenz- noch Arbeitslosengeld, denn auch eine Kündigung haben sie nie bekommen.

Der ehemaliger Leiter des Bonner Heims Ruben Vela Caneiro hat sein ausstehendes Gehalt für zweieinhalb Monate innerlich schon abgeschrieben. Für ihn seien die Betreiber "Verbrecher". Er überlegt nach 30 Jahren die Branche zu verlassen: " Ich will sowas nicht wieder erleben. Das war für meine Seele ganz schlimm und das geht mir heute noch nach. "

Überwachung von Unternehmern in der Pflegebranche "nicht umsetzbar"

Auch die Heimaufsicht der Stadt Bonn erklärt, dass ein solcher Fall bislang einzigartig in Bonn sei. Man habe die Bezirksregierung und das zuständige NRW -Gesundheitsministerium darüber informiert.

Auf WDR -Anfrage erklärt das MAGS NRW : " Eine entsprechende Überwachung aller verantwortlich handelnden Personen in Eigentümer- und Trägergesellschaften ist gesetzlich nicht vorgesehen und wäre im Ergebnis bei unterschiedlichsten Strukturen bei über 3.000 Pflegeeinrichtungen in NRW nicht oder nur mit sehr großem, unverhältnismäßigem bürokratischen Aufwand umsetzbar ."

Ralf Hochscherff ist derweil weiter aktiv über verschiedene Gesellschaften. Dabei gibt er als Firmenanschrift zuweilen eine Adresse in einem Aachener Industriegebiet an. Als ein Westpol-Team sich vor Ort ein Bild machen will, findet es nur leere Büroräume vor. Offenbar wurden sie schon vor Monaten verlassen.

Unsere Quellen:

Recherchen des WDR-Magazins Westpol

Staatsanwaltschaft Aachen

Heimaufsicht Bonn

Handelsregister

Über dieses Thema berichtet das WDR-Fernsehen auch am 09.06.2024 um 19.30 Uhr im Magazin "Westpol".