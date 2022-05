NRW bietet ausländischen Pflegekräften Willkommensgeld

Das neue Willkommensgeld wird Menschen aus Nicht-EU-Ländern angeboten, die in ihrem Heimatland bereits als Pflegefachkraft gearbeitet haben und sich für einen Wechsel nach Deutschland entschieden haben, teilte NRW -Sozialminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) am Montag mit. Damit soll ihnen beim Neustart finanziell unter die Arme gegriffen werden.

Denn, so argumentiert das Ministerium, bis zur vollständigen Anerkennung ihrer fachlichen Qualifikation müssten sie hier häufig eine Anpassungsqualifizierung durchlaufen. Darum würden sie in ihrer ersten Zeit in Deutschland nur als Pflegehilfskräfte mit entsprechend geringerer Bezahlung arbeiten können.

Laumann: Angebot auch für Pflegefachkräfte aus der Ukraine