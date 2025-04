Wann die Befragung stattfinden soll, ist noch unklar. In einer Sondersitzung des Untersuchungsausschusses am Donnerstag geht es um den Termin. Außerdem wollen SPD und FDP eine sogenannte "Gegenüberstellung" erreichen. So beabsichtigen beide, Justizminister Limbach jeweils gemeinsam mit den zwei weiteren Mitbewerbern von Katharina Jestaedt zu befragen.

Für diese ungewöhnliche Befragung braucht es aber eine Mehrheit der Ausschussmitglieder. CDU und Grüne hatten im Vorfeld allerdings erklärt, gegen die Pläne der Opposition zu stimmen.

Unsere Quellen: