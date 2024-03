Organspende: Laumann für Widerspruchslösung

"Wie kann es sein, dass wir uns mit der Organspende so schwertun?" NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) hat am Donnerstag erneut auf das Thema Organspende aufmerksam gemacht - und dabei einen Gesetzentwurf zur sogenannten Widerspruchslösung angekündigt. Dieser soll über den Bundesrat, dem Zusammenschluss der Länder in Berlin, in den Bundestag eingebracht werden.

Organe und Gewebe dürfen in Deutschland nach dem Tod nur entnommen werden, wenn die verstorbene Person dem zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat. Liegt keine Entscheidung vor, müssen die Angehörigen darüber entscheiden. Laumann will das - ebenso wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) - ändern. Bei der Widerspruchslösung wären alle Bundesbürger potenzielle Organspender, außer sie haben ausdrücklich widersprochen.

Außerdem kündigte Laumann den Start der Kampagne "#NRWEntscheidetSich" an, die die Menschen im Land nochmal auf das Thema aufmerksam machen soll. Das Land hofft so, zu einer erhöhten Spendenbereitschaft beizutragen.

Bundestag könnte im Herbst entscheiden

Laumann wirbt für Widerspruchslösung

"Ich muss als Staat das Recht haben, den Bürgern zu sagen: Ihr müsst es entscheiden" , erklärte Laumann am Donnerstag. "Aber klar ist dann auch, dass jede Entscheidung nicht diskutiert wird und einfach zu akzeptieren ist." Da sich der aktuelle Bundestag mit einer Widerspruchslösung noch nicht beschäftigt hat, sieht Laumann durchaus Chancen für eine Umsetzung. Der Bundesrat soll sich am 14. Juni mit der Initiative aus NRW beschäftigen und dann als Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen. Der könne laut Laumann dann im Herbst darüber entscheiden.

166 Organspender in NRW

In NRW warten derzeit 1.800 Schwerstkranke auf ein Spenderorgan, bundesweit sind es rund 8.400 Patientinnen und Patienten. Dabei lag die Zahl der Organspenden im Jahr 2023 gerade einmal bei 2.985 bundesweit. In NRW wurden im vergangenen Jahr 503 Organe gespendet.

Die Zahl der Spender ist noch einmal deutlich niedriger, da ein Spender mehrere Organe spenden kann. Im vergangenen Jahr gab es bundesweit 965 Spender, in NRW waren es 166. In den ersten beiden Monaten 2024 wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in NRW 89 Organe von 32 Personen gespendet.