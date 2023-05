Beim Vergleich der Zahlen wird deutlich, dass dieses Ziel nahezu eine Verdreifachung der jährlichen Treibhausgas-Reduktion erforderlich macht. Während im 30-Jahres-Zeitraum von 1990 bis 2020 eine Reduktion von 39,7 Prozent erreicht wurde, müssen nun im wesentlich kürzeren Zehn-Jahres-Zeitraum von 2020 bis 2030 die Emissionen um weitere 25,3 Prozentpunkte abgesenkt werden.

Tempo der jährlichen Einsparungen muss sich fast verdreifachen

Zu den Gasen, die die Klimakrise anheizen, zählen Kohlendioxid, Methan, Distickstoffoxid und die so genannten F-Gase. Den allergrößten Anteil am Ausstoß hat das Kohlendioxid, das zum Beispiel beim Verbrennen von Öl, Benzin und Kohle entsteht: Es machte mehr als 90 Prozent der NRW-Treibhausgase im Jahr 2020 aus. Die übrigen Gase werden zur besseren Vergleichbarkeit in CO2-Äquivalente umgerechnet. Zusammen genommen stieß NRW im Jahr 2020 ganze 210 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente aus.