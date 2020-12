Stamp: Erst mal abwarten

Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp ( FDP ) hat am Dienstag sehr zurückhaltend auf die Vorschläge der Leopoldina reagiert. Er möchte sich zunächst "in den nächsten Tagen sehr genau anschauen werden, wie die Entwicklung weitergeht" und dann "über geeignete Maßnahmen" reden. Er ist der Ansicht, dass es besser für die Bürgerinnen und Bürger sei, nicht jetzt bereits weitere Schritte zu beschließen, sie bräuchten " Verlässlichkeit ".

Stamp sagte allerdings auch "wenn es einen Zeitraum gibt, der für reduzierte Kontakte geeignet ist, dann sicher spezifisch diese Winterpause".

Grüne: gute Diskussionsgrundlage

Für Verena Schäffer, Vorsitzende der grünen Landtagsfraktion, ist das Papier der Leopoldina hingegen eine gute Grundlage für weitere Diskussionen. Darum sollten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit der Kanzlerin noch in dieser Woche darüber beraten. Die Schließung von Geschäften bis auf diejenigen des täglichen Bedarfs ab dem 24. Dezember sei notwendig. In Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 200 sollte dieser Schritt sogar schon in der kommenden Woche vollzogen werden. "Bislang lässt die Landesregierung diese Städte völlig allein, von einer Hotspot-Strategie kann keine Rede sein. "

Anderer Meinung sind die Grünen bei der Schulpflicht, die laut Leopoldina ab dem 14. Dezember aufgehoben werden soll. Doch das, so Schäffer, würde die Schulen aus der Verantwortung entlassen. Besser sei es, wenn Schulen "mit einem entsprechenden pädagogischen Konzept in der Woche vor Weihnachten in den Hybridunterricht wechseln". Das Aussetzen der Präsenz in der Schule bis zum 10. Januar 2021 sei sinnvoll.

SPD auch gegen Aussetzen der Schulpflicht