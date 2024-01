Neujahrsempfang der CDU: Wüst fordert Verteidigung der Demokratie

Die nordrhein-westfälische CDU hat ihren Neujahrsempfang am Samstag genutzt, um sich ganz klar gegen die rechtsextremen Ideen der AfD zu positionieren. Die AfD sei " eine brandgefährliche Nazipartei ", sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst auf der Veranstaltung in Düsseldorf, zu der rund 1.000 Gäste gekommen waren.

Sowohl er als auch der Generalsekretär der NRW -CDU Paul Ziemiak lobten in diesem Zusammenhang die zahlreichen Demonstrationen, die auch an diesem Wochenende wieder in vielen Städten im Westen stattfinden. Sie zeigten, dass es in der Mitte der Gesellschaft " eine breite Allianz " gebe. Die schweigende Mehrheit melde sich zu Wort und zeige Flagge. Allen, die sich Extremisten in den Weg stellten und für die Werte des Grundgesetzes einstehen, sage er " Danke ".