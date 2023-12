Der erste Platz

Seit fünf Jahren lobt der Landtag den Wettbewerb "NRW-Pressefoto des Jahres" aus. Den ersten Platz belegt in diesem Jahr ein Foto von Fabian Strauch mit dem Titel "Flagge zeigen" . Am Rande einer pro-israelischen Kundgebung auf dem Rathaus-Vorplatz in Bochum ist ein Teilnehmer einer pro-palästinensischen Demo, die zeitgleich stattfand, zu sehen. Die Jury schreibt dazu: "Das Siegerfoto könnte aktueller nicht sein: Das Bild thematisiert den Konflikt im Nahen Osten, der sich für einige weit entfernt anfühlen mag, dessen Auswirkungen jedoch auch direkt vor unserer Haustür - für jede und jeden von uns - sichtbar und spürbar werden."

Der zweite Platz

"Mevlüde Genç, Ruhe in Frieden! " Auf den zweiten Platz wählte die Jury diese Aufnahme von Christoph Reichwein. Am 1. November in Solingen kondoliert NRW-Ministerpräsident auf der Trauerfeier für Mevlüde Genç dem Witwer Durmus Genç. Fast 1.000 Menschen nahmen am Tatort des rechtsextremen Attentats von Solingen Abschied von Mevlüde Genç, die im Alter von 79 Jahren verstorben war. Sie hatte 1993 bei dem verheerenden Brandanschlag von Rechtsextremisten fünf Familienangehörige verloren - und dennoch immer wieder zur Versöhnung aufgerufen. Die Jury lobt: "Der Aufbau des Fotos überzeugt durch seine klaren Formen. Im Mittelpunkt: Ministerpräsident Hendrik Wüst und Durmus Genç. Um sie schließt sich der Kreis der Trauergäste. Das Bild übermittelt damit eine wichtige Botschaft: Hier verneigt sich der Staat, symbolisiert durch den Ministerpräsidenten, vor der Lebensleistung von Mevlüde Genç und ihrer Familie."

Der dritte Platz

"Schwimmende Salate - Modernstes Gewächshaus in Europa" , so heißt das drittplatzierte Bild, aufgenommen von Maximilian Mann in Willich, wo Harrold Thijssen ein Salatgewächshaus betreibt. Nicht in der Erde, sondern in großen Wasserbecken wird der Salat angebaut. Das Wasser bleibt in einem geschlossenen Kreislauf. Im Vergleich zum herkömmlichen Feldanbau könnten so 90 Prozent Wasser gespart werden, sagt der Betreiber. "Das Foto zeigt einen Agrarbetrieb ohne jede bäuerliche Romantik" , hält die Jury fest.

Der Nachwuchs-Preis