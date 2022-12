Momente eines Krisenjahres: NRW-Pressefotos ausgezeichnet

In Düsseldorf sind am Dienstagabend die Preise zum " NRW-Pressefoto des Jahres " verliehen worden, ein vom Landtag ausgelobter Wettbewerb. Über den ersten Platz konnte sich Barbara Schnell freuen, sie fing für die Frankfurter Rundschau in Lützerath im Rheinischen Revier eine symbolträchtige Szene ein: Ein Aktivist setzt sich einem Braunkohlebagger in den Weg.