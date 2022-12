Auf den zweiten Platz wählte die Jury " Nach dem Feuer. Ein Förster erzählt " von Ralf Rottmann. Im August 2022 lichtete er den Forstamtsleiter Jörn Hevendehl in einem Waldstück bei Lüdenscheid ab. " Auf einer Betrachtungsebene hat dieses Bild etwas Neo- Romantisches. Der einzelne Mensch vor der Erhabenheit einer Naturkulisse. Man fühlt sich an Caspar David Friedrich erinnert. Und doch geht es um etwas ganz anderes, eher um die Apokalypse. Die südwestfälische Variante der Ästhetik des Grauens. Es ist diese innere Spannung, diese Ambivalenz, die das Foto nach Meinung der Jury so anregend macht ", schreibt die Jury dazu.