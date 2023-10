Konjunkturbericht: "Wirtschaftliche Talsohle in Sichtweite"

Neubaur: Bundeskanzler Scholz soll handeln

An die Bundesregierung gerichtet, sagte Neubaur, sie fordere seit Monaten die Zusage des Bundes für einen Brückenstrompreis und eine Absenkung der Stromsteuer auf ein europäisches Mindestmaß. Bundeskanzler Olaf Scholz könne die Initiative dazu starten. Ihren grünen Amtskollegen auf Bundesebene, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, erwähnte Neubaur in diesem Zusammenhang nicht.

Neubaur: Menschen kaufen wieder mehr

Doch sei die " Talsohle in Sichtweite" , sagte Neubaur auch. Hohe Energiekosten und eine schwache Weltkonjunktur verzögerten zwar den Aufschwung - dennoch könne man zum Jahresende mit einer leichten Erholung rechnen. Hoffnung mache die nachlassende Inflation: Weil die Teuerung sinkt, steige die Kaufkraft der Menschen wieder an. Für 2024 rechne das RWI daher mit einem leichten Wachstum der Wirtschaft in NRW um 0,8 Prozent - immer noch weniger als im Bund, wo mit 1,3 Prozent zu rechnen sei.

Neue Arbeitskräfte ausschließlich mit ausländischem Pass