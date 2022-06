"Koalition der Zumutung": Grüne Jugend lehnt NRW-Koalitionsvertrag ab

Als gestern der fertige Koalitionsvertrag für eine schwarz-grüne Regierung in NRW vorgestellt wurde, war die Freude in den Reihen von CDU und Grünen groß. In nur wenigen Wochen und in völliger Diskretion war es gelungen, ein neues Bündnis für NRW zu schmieden. Von " Vertrauen " war die Rede, das entstanden sei.

Grüner Nachwuchs lehnt Vertrag ab

Grünen-Chefin Mona Neubaur und CDU-Chef Hendrik Wüst haben den Vertrag ausgehandelt

Doch wie nach jeder Party herrscht nur einen Tag später bei manchen Katerstimmung. In den eigenen Reihen ist nicht jeder so von dem Koalitionsvertrag überzeugt, wie es das Spitzenpersonal gehofft hat. Konkret steigt der Parteinachwuchs der Grünen auf die Barrikaden - zumindest verbal. In einer Pressemitteilung kündigte die Grüne Jugend am Freitagmorgen an, den Koalitionsvertrag abzulehnen.