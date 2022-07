NRW verlängert Test- und Coronaregeln bis Ende August

Die Coronaregeln ändern sich demnach ab 28. Juli nur in wenige Details. Die Maskenpflicht im ÖPNV bleibt bestehen, ebenso in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sowie in staatlichen Einrichtungen zur gemeinsamen Unterbringung vieler Menschen, also etwa Asyl- und Flüchtlingsunterkünften. Dort kann aber für vollständig immunisierte Personen auf einen Test verzichtet werden.

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen dürfen weiterhin nur von Besucherinnen und Besuchern mit einem aktuellen negativen Testnachweis betreten werden.

