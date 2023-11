NRW startet Aufbauprojekt für Israel

Rund 30 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen haben bereits eine Partnerstadt in Israel. Keine dieser Partnerkommunen liegt allerdings im Gebiet entlang des Gazastreifens. Unter der Leitung des NRW-Ministeriums für Internationales hat die Landesregierung daher das Projekt "Schalom – Chaveruth: Solidaritätspartnerschaften NRW-Israel" (hebräisch für "Frieden und Freundschaft") gestartet: Israelische Kommunen in der Umgebung des Gazastreifens sollen Partnergemeinden in NRW erhalten. In gemeinsamen Initiativen könne NRW dann den Wiederaufbau vor Ort unterstützen.

Die ersten Partnerschaften sollen nach Auskunft des Ministeriums bereits in diesen Tagen an den Start gehen. Die Landesregierung stellt dafür 300.000 Euro zur Verfügung, gefördert werden sollen kommunale und zivilgesellschaftliche Projekte zum Wiederaufbau in den betroffenen israelischen Kommunen.