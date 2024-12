Aktionsplan der Landesregierung: 100 Maßnahmen gegen Einsamkeit

Die NRW -Landesregierung hat einen Aktionsplan gegen Einsamkeit vorgelegt. Er umfasst rund 100 Maßnahmen und wurde am Dienstag in Düsseldorf von Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) und der Einsamkeitsforscherin Maike Luhmann vorgestellt. Die Professorin der Ruhr-Universität Bochum betonte: "Einsamkeit betrifft hunderttausende Menschen in Nordrhein-Westfalen - und zwar Menschen jeden Alters." Wichtig war ihr die Unterscheidung zwischen freiwilligem Alleinsein und chronischer Einsamkeit, die die Gesundheit belasten könne.

Auch Hendrik Wüst erinnerte daran, dass Einsamkeit kein " Alte-Leute-Thema " ist. Die Pandemie habe gezeigt, wie sehr auch Kinder und Jugendliche betroffen seien. "Wer sich dauerhaft einsam fühlt, dem geht das Gefühl, Teil der Gesellschaft zu sein, verloren." Die Folge sei auch eine größere politische Verführbarkeit, warnte Wüst und sagte, der Kampf gegen Einsamkeit sei "ein Kampf um Menschen und um die Demokratie" .