Erste Einsamkeitskonferenz der Landesregierung

Die NRW-Landesregierung aus CDU und Grünen sagt der Einsamkeit, insbesondere bei jungen Menschen, den Kampf an. Am Donnerstag richtete sie in der Staatskanzlei in Düsseldorf erstmals eine Einsamkeitskonferenz aus. Das Motto der Einsamkeitskonferenz lautet "Du + Wir = Eins" . Partner der Landesregierung bei der Ausrichtung der Konferenz sind die Bertelsmann Stiftung und die Liz Mohn Stiftung.

Wüst: "Neue soziale Frage"