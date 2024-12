Der „Evonik-Stammtisch-Bereich“ gehört zum VIP-Ticket-Angebot des BVB. Eine Jahreskarte kostet laut Webseite 11.186 Euro – pro Liga-Heimspiel sind das 658 Euro. Hat die Staatskanzlei Neubaur die Einladung in diesen VIP-Bereich genehmigt, angesichts der deutlichen Überschreitung der 100-Euro-Grenze? Neubaur habe "in Wahrnehmung ihrer Dienstpflichten" an dem Gespräch teilgenommen, teilt ihr Ministerium mit: "Es handelte sich nicht um ein Geschenk. Der Chef der Staatskanzlei war in dieser Angelegenheit daher nicht zuständig."

Transparency Deutschland bewertet den Vorgang anders: " Das Gespräch mit den Wirtschaftsvertretern hat die Ministerin außerhalb des Stadions geführt. Es ist schwer vorzustellen, dass im Fußballstadion fachliche Gespräche geführt werden ", sagt Landessprecherin Holloch. " Den Anschein, dass eine Wirtschaftsministerin im Anschluss an ein Treffen mit Wirtschaftsvertretern zu einem geselligen Besuch eines Fußballspiels von einem Unternehmen eingeladen wird, sollte eine Landesministerin vermeiden. " Sie kritisiert auch den Wert der Einladung. Der Platz im VIP-Bereich koste mehr, als ein Minijobber im Monat verdiene.

„Allgemeine Klimapflege“ ?

Fachanwalt Martin Schorn

Der Fachanwalt Martin Schorn ordnet es so ein: " Die Einladung von Amtsträgern zu teuren Events kann korruptionsrechtlich problematisch sein. Hintergrund ist, dass bei Amtsträgern, worunter auch Landesminister und -ministerinnen fallen, keine konkrete Gegenleistung für die Einladung erforderlich ist. " Auch " teure Einladungen zur allgemeinen Klimapflege " können laut Schorn " problematisch sein, oft wird schon der Anschein einer unsachgemäßen Beeinflussung der Amtstätigkeit als heikel angesehen ".

Für eine zulässige Einladung gebe es keine festen Wertgrenzen. Der Jurist sagt weiter: " Es ist zudem aber anerkannt, dass hohe Landes- und Bundespolitiker auch Repräsentationsaufgaben haben, wozu auch Sportevents gehören können. Unternehmen und Politiker sollten deshalb immer im Einzelfall bewerten, worin der Schwerpunkt der Einladung liegt. "