Kaum Aussicht auf Besserung im Praktischen Jahr für Medizinstudenten

WDR: Jetzt gibt es diesen Entschließungsantrag von schwarz-grün. Sie haben den sicher gelesen. Finden sie das reicht?

Giulia Ritter: Nein, wir sind schon sehr, sehr lange in diesen Verhandlungen. Wir waren bereits im Oktober letzten Jahres in einer Expertenanhörung hier im Landtag gewesen und haben noch einmal genau aus der Praxis erzählt, wie das Ganze so abläuft und wo vielleicht auch im FDP -Antrag noch Sachen hinzugefügt werden können. Wir waren total dankbar darüber, dass dieses wichtige Thema überhaupt mal angestoßen worden ist von Susanne Schneider. Gleichzeitig sind da immer noch ein paar Punkte gewesen, die uns sehr wichtig waren. Wir hatten daraufhin einen Runden Tisch nach der Demonstration letztes Jahr und haben dort noch einmal mit dem Wissenschaftsministerium und dem Gesundheitsministerium und den verschiedenen Unikliniken Punkte erläutert und Probleme angesprochen. Und das jetzt so unkonkrete Dinge auf diesem Antrag stehen, ist für uns doch sehr, sehr schade. Denn eigentlich ist die Zeit des Prüfens irgendwie vorbei.

WDR: Was ist ihre Sorgen, wenn die Politik das Thema PJ nicht stärker in den Vordergrund nimmt?