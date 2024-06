Erdkabel versus Freileitung: NRW warnt vor Verzögerung beim Netzausbau

Für die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien muss dringend das Stromnetz in Deutschland ausgebaut werden. Unter anderem, damit Strom vom windreichen Norden in den Süden kommt. Ebenso alt wie diese Netzausbaupläne ist eine Diskussion, die nun wieder aufflammt: Sollen die Kabel, die für diese großen "Stromautobahnen" nötig sind, in der Erde verbuddelt werden oder an riesigen Strommasten hängend über Land geführt werden?

Baustelle für Höchstspannungs-Erdkabel

Neue Nahrung erhält die Debatte unter anderem durch Zahlen der Bundesnetzagentur. Sie hat am Freitag einen aktuellen Umweltbericht veröffentlicht, mit Zahlen, Daten, Fakten zum Netzausbau. Demnach würde ein Verzicht auf Erdkabel bei den geplanten " Stromautobahnen " zu Einsparungen von 35,3 Milliarden Euro führen. Das gesamte Investitionsvolumen für den Ausbau der Übertragungsnetze liege bis 2045 bei rund 320 Milliarden Euro.

Warum haben Erdkabel aktuell Vorrang?

Höchstspannungs-Kabel an Freileitungsmasten

Lange Zeit wurden die " Stromautobahnen " in Deutschland als Freileitungen gebaut, die an großen Masten hängen. 2016 hatte dann die damalige Bundesregierung aus CDU und SPD einen Vorrang für Erdkabel eingeführt. Vor allem die CSU -geführte Landesregierung in Bayern hatte darauf gedrängt. Sie fürchtete um die Akzeptanz in der Bevölkerung. Seit dem Erdkabel-Vorrang von 2016 sind Freileitungen nur noch in Ausnahmefällen erlaubt - zum Beispiel aus Naturschutzgründen, bei der Nutzung von Bestandstrassen oder auf besonderes Verlangen betroffener Kommunen.

Dass Erdkabel teurer sind und ihre Verlegung länger dauert als bei Freileitungen, war damals bereits bekannt und wurde bewusst in Kauf genommen, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen. Nun will die CDU/CSU -Fraktion im Bundestag aber die Rolle rückwärts: Sie plant einen Antrag, demzufolge beim Netzausbau künftig wieder vor allem auf Freilandleitungen gesetzt wird. Dazu müsste das entsprechende Bundesgesetz geändert werden. Die Argumente: Freileitungen sind günstiger und schneller zu bauen. Damit ist auch die Diskussion in den Ländern eröffnet.

NRW-Ministerin Neubaur verteidigt Erdkabel-Vorrang

Mona Neubaur (Grüne)

Aus der NRW -Landesregierung gibt es eine klare Absage an einen Kurswechsel beim Netzausbau. Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie (Grüne), sagte dem WDR : "Beim dringend notwendigen Ausbau der Netze kommt es ganz besonders auf die Akzeptanz vor Ort an." In einem dicht besiedelten Industrieland wie NRW trügen Erdkabel entscheidend zur Akzeptanz bei, "das zeigen die Erfahrungen aus der Praxis" . Neubaur argumentiert auch mit der " heimischen Wertschöpfung " durch in NRW produzierte Erdkabel.