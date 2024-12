" Der Traum eines Nationalparks in NRW ist vorerst ausgeträumt" - mit getragener Stimme eröffnete der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion René Schneider am Donnerstag eine Aktuelle Stunde im Landtag, die seine Partei beantragt hatte.

Per Bürgerentscheid war am Sonntag in Kleve die Entscheidung gefallen: Eine Mehrheit von 52,7 Prozent hat gegen die Einrichtung eines Nationalparks Reichswald gestimmt. Damit scheint auch der letzte mögliche Standort für einen zweiten Nationalpark in Nordrhein-Westfalen vom Tisch. Zuvor hatten bereits fünf andere Regionen abgesagt.