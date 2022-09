NRW beschließt Nachtragshaushalt von 897 Millionen Euro

Ein Nachschlag von 897 Millionen Euro für den Landeshaushalt - das hat die Regierungskoalition aus CDU und Grünen auf ihrer Kabinettssitzung am Dienstag beschlossen. Die Steuereinnahmen 2022 sind für das Land nach Regierungsangaben so gut, dass dieser Nachschlag komplett ohne neue Schulden möglich ist. Investiert werden soll das Geld in Bildung, Klimaschutz, Sicherheit und Flüchtlingshilfe. Vorgestellt wurde der Nachtragshaushalt von NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der stellvertretenden Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) und NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU).

Besoldung der Lehrkräfte: A13 für alle kommt in Stufen

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU)

Wenig überraschend ist, dass nun tatsächlich die Angleichung der Besoldung von Grundschul- und Gymnasiallehrkräften umgesetzt wird. Die Gehaltskategorie A13 für alle Lehrkräfte - diese Forderung sollte eigentlich schon in der letzten, schwarz-gelb regierten Legislaturperiode umgesetzt werden. Die neue Regierung aus CDU und Grünen hatte die Maßnahme dann für die ersten 100 Tage ihrer Amtszeit versprochen. In Stufen erfolgt nun eine Angleichung: Jeweils zum 1. August bekommen Lehrkräfte an Grundschulen jeweils 115 Euro mehr, bis dann 2026 eine komplette Angleichung vollzogen sein wird.

Geld für 1.000 zusätzliche Lehrerstellen für Kinder aus Ukraine

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) kündigte an, dass die Regierung Geld für die Einrichtung von 1.000 Lehrerstellen bereitstellen werde, " damit Kinder und Jugendliche aus der Ukraine besser beschult und ausgebildet werden können ". Insgesamt würden für die Versorgung von ukrainischen Flüchtlingen mehr als 570 Millionen Euro bereitgestellt. Neubaur geht davon aus, dass im Winter weitere Flüchtlinge aus der Ukraine nach NRW kommen werden.

200 Millionen Euro für Klimaschutz

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne)

Wirtschaftsministerin Neubaur kündigte zudem an, dass 200 Millionen Euro aus dem Nachtragshaushalt für Klimainvestitionen vorgesehen sind. Konkret soll das Geld über die Landesgesellschaft "Energy4Climate" Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, die sich beispielsweise unabhängiger von fossiler Energie machen wollen.

Neue Landesstelle für Katastrophenschutz

Zur Stärkung des Hochwasser- und Katastrophenschutzes solle eine neue Zentrale Landesstelle eingerichtet werden. Dafür sind rund 250 neue Stellen vorgesehen. Die Einheit Cyber-Sicherheit im Innenministerium soll ebenfalls mehr Stellen erhalten, das sei nötig auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, betonte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

Schuldenbremse aussetzen - oder aussetzen lassen?