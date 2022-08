Steuereinnahmen in NRW steigen um über 20 Prozent

Bei den Steuereinnahmen hat es in Nordrhein-Westfalen in den ersten sieben Monaten des Jahres ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr in der Staatskasse gegeben. Nach Angaben von NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk ( CDU ) lagen die Einnahmen mit 43,29 Milliarden Euro 20,8 Prozent über denen des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Das geht aus seinem auf Bitte der SPD-Fraktion erstellten Bericht für den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags hervor. Er wird am Donnerstag tagen.