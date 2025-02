Eigentlich war die Rechnung bislang recht einfach, zumindest in der Theorie: In allen 299 Wahlkreisen in Deutschland wurde bislang per Erststimme ein Kandidat gewählt, der dann als direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag einzog. Diese 299 Abgeordneten bildeten die eine Hälfte des Parlaments. Hinzu sollten dann noch einmal 299 Abgeordnete über die Landeslisten der Parteien kommen, macht zusammen also 598 Abgeordnete. Das war bislang die Regelgröße des Bundestags - ein eher theoretischer Wert.

Bundestag künftig ohne Ausgleichsmandate

Denn die Mehrheiten im Bundestag (und damit die Sitze der Parteien) sollen sich stets am Zweitstimmenergebnis orientieren. Wenn beispielsweise drei Parteien jeweils auf 20 Prozent der Stimmen und eine auf 40 Prozent kam, sollten so auch die Abgeordneten im Bundestag verteilt sein.

Das funktionierte aber nicht, wenn eine Partei zwar 20 Prozent der Zweitstimmen, aber beispielsweise 50 Prozent aller Wahlkreise gewonnen hätte. Dann hätten ihre 150 direkt gewählten Wahlkreis-Abgeordneten in einem Bundestag mit 598 Sitzen bereits 25 Prozent aller Sitze ausgemacht - und damit zu viel nach ihrem Zweitstimmen-Anteil von 20 Prozent.

Parteien mussten in derartigen Fällen aber keine Sitze abgeben, die übrigen Parteien bekamen sogenannte Ausgleichsmandate hinzu. Dadurch wuchs der Bundestag aber immer weiter an. Aus dem "Regelfall" mit 598 Abgeordneten wurde so das größte Parlament Europas mit zuletzt 736 Sitzen nach der Bundestagswahl 2021. Das ist nicht nur teuer, sondern erschwert auch die parlamentarische Arbeit etwa in Ausschüssen und Arbeitsgruppen.