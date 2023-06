Gesetzlicher Mindestlohn soll auf 12,41 Euro steigen

Wir haben wichtige Fragen zum Mindestlohn und der zuständigen Kommission zusammengestellt:

Was ist der Mindestlohn und für wen gilt er?

Seit 2015 gibt es in Deutschland eine gesetzliche Lohnuntergrenze – den Mindestlohn. Der gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 18 Jahren und teilweise auch für Praktikantinnen und Praktikanten. Ausgenommen sind unter anderem Auszubildende, Menschen mit Behinderung in Werkstätten und Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten nach dem Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.

Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung betraf die letzte Mindestlohnerhöhung im Oktober 2022 rund 22 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse.

Wie hoch ist der Mindestlohn?

Seit dem 1. Oktober beträgt die Lohnuntergrenze zwölf Euro pro Stunde. Bei seiner Einführung 2015 betrug sie 8,50 Euro und ist seitdem mehrfach angepasst worden. Diese regelmäßige Anpassung ist im Mindestlohngesetz (MiLoG) geregelt.

Ein "Mindestlohn-Rechner" des Bundesarbeitsministeriums soll dabei helfen herauszufinden, ob ein Gehalt dem Mindestlohn entspricht und wie hoch der Stundenlohn ist.