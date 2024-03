Messerattacke auf Schulkinder: Übersahen die Behörden die Dringlichkeit?

Für das Justizministerium - Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) ließ sich entschuldigen - erklärte Nils Bußee, dass es entscheidend sei, ob sich der Eilvermerk auf der Akte finden lasse. Dieser soll im Duisburger Fall aber nicht auf dem Deckblatt gestanden haben, sondern in der sogenannten Abgabeverfügung - also im Inneren der Akte. " Das war von außen nicht erkennbar ", sagte Bußee, und das erkläre, warum beim Posteingang der Akte in Duisburg nicht " die Alarmglocken angingen" .

Der SPD -Abgeordnete warf Bußee darauf " juristische Spitzfindigkeit" vor, um sich aus der Verantwortung zu ziehen: " Das hätten Sie nicht gesagt, wenn Angehörige der Opfer hier im Raum gewesen wären."

Wann kommt die elektronische Akte?

Ein anderer Diskussionspunkt war das quälende Schneckentempo, in dem die wichtigen Erkenntnisse zum späteren Täter übermittelt wurden: Zunächst brauchte die Akte drei Tage, um von Regensburg nach Duisburg zu gelangen - vom 12. bis zum 15. Februar. Nachdem die zuständige Dezernentin bei der Staatsanwaltschaft Duisburg dann am 20. Februar offenbar eiligen Handlungsbedarf erkannte - und sogar in Straubing anrief -, dauerte es weitere zwei Tage, bis die Akte am 22. Februar beim Amtsgericht Duisburg einging, um einen Durchsuchungsbefehl in die Wege zu leiten.

Dann erst konnte eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Verdächtigen angeordnet werden. Am 23. Januar wurde der Aktenordner dann dem Ermittlungsrichter vorgelegt - um schließlich am 27. Februar bei der Polizei Duisburg zu landen, die die Durchsuchung durchführen sollte. Einen Tag vor der blutigen Tat.