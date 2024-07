LKA zählt mehr Rocker in NRW

Unklar ist außerdem, was verbotene Gruppen vielleicht im Verborgenen machen. Die Bandidos spielen schließlich in einigen anderen Bundesländern und auch in anderen EU-Staaten auch sichtbar noch eine Rolle.

Laut einigen Medienberichten könnten die Bandidos auch in NRW vor einer Neuformierung stehen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte übrigens entschieden, dass das Verbot eines Club-Ablegers nicht unbedingt auch für Nachfolgeorganisationen gilt.

Drohen neue Auseinandersetzungen zwischen Rockern?