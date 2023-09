Fabian hat die ersten Monate seines Praktischen Jahres (PJ) hinter sich. Sein Lehrkrankenhaus im Ruhrgebiet möchte er nicht öffentlich nennen. Nach fünf Jahren Studium mit überwiegend Theorie war er mit viel Elan gestartet. Nun aber ist er frustriert.

Medizinstudent Fabian

Oft müsse er als PJ -ler unliebsame Aufgaben übernehmen wie Blutabnehmen, Venenzugänge legen oder im OP Haken halten, statt bei Visiten oder Patientengesprächen etwas zu lernen. Fabian fühlt sich als Lückenbüßer, einfach ausgenutzt und ausgebeutet.

40 Wochenstunden für weniger als den Mindestlohn

Da das praktische Jahr zum Medizinstudium gehört, haben Medizinstudierende kein Anrecht auf Vergütung. Sie können zwar eine Aufwandsentschädigung bekommen, die maximal so hoch sein darf, wie der Bafög-Höchstsatz von aktuell 934 Euro im Monat. Das allerdings zahlt keine Uniklinik in NRW. In Bonn zum Beispiel gibt es 450 Euro monatlich plus 200 Euro für das Essen. In Aachen sind es nur 160 Euro und 69 Euro Essensgeld.

Chefarzt Gebhard Buchal