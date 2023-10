Ex-Polizeichef Mathies soll bei Flüchtlingsfragen helfen

Am Dienstag stellte Paul Jürgen Mathies als Berater des Ministeriums zur " Prozessoptimierung und Strukturanalyse " vor. Mathies war von 2017 bis 2022 Staatssekretär im Innenministerium und davor Polizeipräsident von Köln. Nun soll er dabei helfen, die Steuerung der Migration in NRW besser zu koordinieren. Paul sprach von einem " ausgewiesenen Experten des öffentlichen Krisenmanagements ". So sollten die Arbeitsabläufe aller beteiligten Akteure untersucht und konkrete Verbesserungsvorschläge entwickelt werden.

NRW-Flüchtlingsministrerin Josefine Paul

Mathies hat mit seinem Beraterjob bereits gestartet und am Dienstag erste Ergebnisse präsentiert. So sei eine Erkenntnis, dass die Bezirksregierungen bei der Suche und Ertüchtigung von Unterkünften dringend Beratung benötigten. Deshalb sei in den Herbstferien ein erster Rahmenvertrag mit der PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH - abgeschlossen worden. Gesellschafter dieser Beraterfirma sind unter anderen der Bund, Länder, Kommunen.

" Dringend " neue Plätze benötigt

Er sei optimistisch, den komplexen Prozess der Aufnahme und Unterbringung der vielen Schutzsuchenden optimieren zu können, um die Kommunen zu entlasten. Das wichtigste Ziel sei, dass das Land viele neue Plätze zur Unterbringung schaffen könne. Es würden " dringend " neue Plätze benötigt.