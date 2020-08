Maskenpflicht im Unterricht endet: Viele Schulen wollen dennoch weitermachen

Begonnen hatte das neue Schuljahr in NRW mit der Maskenpflicht im Unterricht. Das war vor gut zwei Wochen. Zum 1. September läuft die Frist für diese Regelung aus - und soll nicht verlängert werden. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) bestätigte diese Entscheidung am Montag noch einmal.

Die Maske im Unterricht sei angesichts steigender Corona-Fallzahlen zum Ende der Sommerferien "angezeigt" gewesen, jetzt aber "nicht mehr nötig" , erklärte Gebauer auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf. NRW liege mit den Infektionszahlen mittlerweile wieder im durchschnittlichen Bereich. Es gehöre zum Konzept, bei sinkenden Infektionszahlen " Grundrechtseingriffe zurückzunehmen ".

Video starten, abbrechen mit Escape NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer zum Ende der Maskenpflicht im Unterricht. 42:50 Min. . Verfügbar bis 07.09.2020.

Viele Schulen wollen an Maskenpflicht festhalten

Maske "nicht mehr nötig": Schulministerin Gebauer

Vielen Schulen in NRW ist das offenbar zu riskant. So sitzen beispielsweise am Wuppertaler St. Anna Gymnasium Schülerinnen und Schüler auch weiterhin mit Maske im Klassenzimmer. " Da gibt es Lehrkräfte, aber auch Schüler, die zur Risikogruppe gehören, die haben den maximalen Schutz verdient ", sagte der stellvertretende Schulleiter Carsten Finn dem WDR. Das Erzbistum als Schulträger habe daher entschieden, die Maskenpflicht zunächst beizubehalten. " Davon sind wir auch sehr überzeugt ", so Finn.

Zahlreiche andere Schulen folgen diesem Beispiel und haben " freiwillige Vereinbarungen" getroffen, wonach im Unterricht weiter Masken getragen werden. Die Essener Gustav-Heinemann-Gesamtschule will bis zu den Herbstferien daran festhalten. Die Praxis haben sich " in den letzten Wochen und Monaten bewährt ", schreibt die Schulleitung auf ihrer Homepage.

"Hygieneschutz nicht in Sicht"

Die Erich-Kästner-Schule in Bochum teilt mit: Es sei gemäß der bisherigen Vorgaben aus dem Schulministerium " nicht in Sicht, wie unter diesen Voraussetzungen ohne Reduzierung der Klassenstärken ein halbwegs sinnvoller Hygieneschutz gewährleistet werden kann" , um die 1.450 Schülerinnen und Schülern und 150 Lehrkräfte zu schützen.