Bundesregierung schlägt Lockerungen für Geimpfte vor

" Wenn jemand geimpft ist, hat er ein stark vermindertes Risiko noch eine Infektion zu bekommen und ein noch geringeres Risiko dieses Virus, sollte er es bekommen haben, dann auch noch weiterzugeben. " In Einzelfällen, bei einem alten und schwachen Immunsystem, habe man zwar Infektionen gesehen, aber sie seien nicht weitergegeben worden. Darum sieht Ulrichs auch keinen Grund, weshalb man in Alten- und Pflegeheimen, in denen Bewohnerinnen und Bewohner und die Pflegekräfte geimpft sind, nicht mehr Kontakte zulassen soll.

Auch RKI sieht geringes Ansteckungsrisiko durch Geimpfte

Das Justizministerium beruft sich in seiner Argumentation auch auf das Robert Koch-Institut. Nach dessen Ansicht haben Geimpfte und Genesene ein geringeres Risiko, andere Menschen anzustecken, als per Antigentest negativ Getestete. Darum, so das Justizministerium, sei "überall dort, wo bereits ein negativer Antigentest für eine Erleichterung im Hinblick auf oder eine Ausnahme von Schutzmaßnahmen als ausreichend erachtet wird, die Erleichterung oder die Ausnahme auch für Geimpfte und Genesene vorzusehen."

Ministerpräsidentinnen und -präsidenten beraten am Montag

Mit den Vorschlägen aus dem Justizministerium wird sich die nächste Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Montag beschäftigen. Das Thema Impfen steht dabei ganz oben auf der Agenda.

Stand: 24.04.2021, 20:17