WASG, Linke - wer macht rüber zur Wagenknecht-Partei?

Die entscheidende Frage aber lautet: Wofür soll eine Wagenknecht-Partei stehen? Ob der Mix aus Kritik an angeblichen woken "Lifestyle-Linken" , Putin-Verharmlosung und plakativen Sozialforderungen, den Wagenknecht bei Talkshow-Auftritten und in ihren Büchern kredenzt, als Basis einer Partei ausreicht, bleibt abzuwarten. Viel Arbeit also for die "Lordsiegelbewahrerin des gestärkten Bügelblusenmarxismus" (Wiglaf Droste).

Bei der Wahl ihrer politischen Verbündeten ist Wagenknecht jedenfalls nicht wählerisch. Gegen die Ukraine-Politik der Bundesregierung demonstrierte die Sozialistin mit der Feministin (und vorbestraften Steuerhinterzieherin) Alice Schwarzer. Der gemeinsame politische Nenner: Der Wunsch nach Frieden – und ein gewisses Verständnis für Putin. Womöglich ist auch das die Basis für die jüngst kolportierte Wiederannäherung ihres Ehemanns Oskar Lafontaine und seinem früheren Erzfeind Gerhard Schröder. Da schließt sich der Kreis.

Anti-Krieg und Soziales

Die soziale Frage müsse mit der Friedensfrage verbunden werden, sagte Christoph Butterwegge. "Dass in diesem Land 100 Milliarden Euro für Aufrüstung da sind, aber die Kindergrundsicherung nur als Schrumpfversion startet, sollte von einer neuen Partei skandalisiert werden." Auch die wachsende Ungleichheit im Land müsse Thema der neuen Partei sein. "Der soziale Zündstoff ist da – auch in NRW-Großstädten mit ihren teils abgehängten Quartieren der Armen" , so der Ex-Präsidentschaftskandidat. "Viele von ihnen gehen ja gar nicht mehr zur Wahl. Vielleicht kann eine neue Partei dieses Wählerpotential für sich gewinnen."

Der Politologe rechnet mit der Gründung einer neuen Wagenknecht-Partei, wie immer sie dann auch heißen mag, im kommenden Jahr. "Und zwar deshalb erst 2024, weil dann die staatliche Parteienfinanzierung wegen der Wahlkampfkostenerstattung zur Europawahl größer ausfallen würde."

Unsere Quellen: