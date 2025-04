Neue Beweisanträge im Prozess um Solinger Brandstiftung

Flugblatt mit rechtsextremen Inhalten

Brisant ist eine weitere Entdeckung der Nebenklageanwältin auf den Fotos der Durchsuchung der Garage des Angeklagten: Ein Flugblatt mit rechtsextremen, volksverhetzenden Inhalten, aufgehängt an der Wand. Dort waren auch Benzinkanister und Brandbeschleuniger sichergestellt worden. Bei dem Text handelt es sich um das "Lied eines Asylsuchenden" , das in den 1990er-Jahren im Vorfeld der rechtsextremen Brandanschläge wie etwa 1993 in Solingen verbreitet wurde. Auch dann kam es eine Brandstiftung in der Stadt - dabei starb die türkische Familie Genç. Bereits damals war der Text als Volksverhetzung strafrechtlich verfolgt worden.

Brandstiftung war bereits zweiter Versuch

Der Solinger Daniel S. gestand im Prozess vor dem Wuppertaler Landgericht bereits, dass er in der Nacht des 24. auf den 25. März 2024 ein Mehrfamilienhaus in Brand gesteckt hatte. Eine bulgarisch-türkische Familie mit zwei Kleinkindern starb in den Flammen. 21 Menschen wurden teils schwer verletzt. Einen ersten Brandstiftungsversuch am gleichen Haus hatte der Angeklagte bereits 2022 am Jahrestag der Reichsprogromnacht unternommen.

Weitere Indizien sind Gegenstand im Prozess

WDR -Westpol-Recherchen rund um den Prozess im Landgericht Wuppertal hatten bereits vergangene Woche die Frage aufkommen lassen, ob Ermittler einem möglichen rechtsextremen Motiv nicht ausreichend nachgegangen sind. Basay-Yildiz sagte dem WDR , der Angeklagte solle beispielsweise Wehrmachtslieder gehört und wenige Tage vor der Brandstiftung online nach "Mord Strafrecht" gesucht haben. Ein mögliches Indiz dafür, dass er die Bewohner des Mehrfamilienhauses töten wollte.

Und noch weitere Indizien finden heute Eingang in den Prozess: Başay-Yıldız hatte im Online-Wiedergabeverlauf des Angeklagten ein Video des rechtsextremen Compact Magazins entdeckt. Darin werden ausländerfeindliche Parolen gegrölt.

Auch eine Festplatte, auf der mehr als 166 NS -verharmlosende und rassistische Darstellungen gefunden wurden, soll der Freundin des Angeklagten gehören. Auch hier könnte es zu einer weiteren Ermittlungspanne gekommen sein: Başay-Yıldız erklärte im Prozess, dass sie nun mehrere Dutzend weitere rechtsextreme Bilder im gleichen Ordner auf der Festplatte entdeckt hatte. In einem Bild wird indirekt zur Ermordung von "Türken" aufgerufen. Dafür solle Benzin gesammelt werden.