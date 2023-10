Opposition setzt NRW-Justizminister Limbach weiter unter Druck

Am Dienstag soll der Rechtsausschuss des NRW -Landtags erneut zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Das haben am Freitag die beiden Oppositionsparteien SPD und FDP beantragt. Sie begründeten den Antrag für die bereits zweite Sondersitzung zu dem Besetzungsstreit mit der " Brisanz der Vorwürfe " sowie dem " außerordentlich großen " öffentlichen Interesse. Das Vertrauen in die Amtsführung Limbachs sei schwer beschädigt. Zuvor hatte die " Rheinische Post " berichtet.

Die strittige Besetzung des OVG-Spitzenpostens