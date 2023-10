Cum-Ex-Ermittlungen: Limbach stoppt Umstrukturierung der Staatsanwaltschaft

Er nehme die Kritik an seiner Entscheidung sehr ernst, teilte Limbach weiter mit. Das gelte auch für die Sorge, dass die Cum-Ex-Ermittlungen beeinträchtigt werden könnten. Ihm gehe es im Gegenteil darum, diese Ermittlungen zu stärken und bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Harte Kritik von der Opposition

Der FDP-Abgeordnete Werner Pfeil nannte Minister Limbach einen "politischen Wendehals" . Limbach habe "offensichtlich seinen politischen Kompass nun gänzlich verloren" , schrieb Pfeil, der rechtspolitischer Sprecher seiner Fraktion ist. Die Entscheidung, die Abteilung H nicht aufzuteilen, sei zwar richtig. Es gebe aber einen großen Vertrauensverlust und die Frage: "Warum das alles?"

Der SPD-Abgeordnete Hartmut Ganzke sagte, "der Minister scheint die Reißleine ziehen zu wollen. Die drängenden Fragen bleiben" . Denen werde Limbach sich weiter stellen müssen.

Limbachs Parteikollegin Dagmar Hanses sagte, es sei gut, dass der Minister "die Verantwortlichen bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln und der Staatsanwaltschaft Köln an einen Tisch holen will, um mit ihnen gemeinsam nach den besten Lösungen zu suchen, um die Ermittlungen zu stärken und umfassende Aufklärung zu ermöglichen."

Am Donnerstag tagt der Rechtsausschuss in einer Sondersitzung zum Thema Cum-Ex-Ermittlungen.

Milliardenschaden wegen Cum-Ex-Geschäften

Bei Cum-Ex-Geschäften schoben Investoren Aktien rund um den Dividendenstichtag mit Ausschüttungsanspruch hin und her. In der Folge erstatteten Finanzämter Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Dem Staat entstand so ein Schaden von geschätzten zehn Milliarden Euro.