Landesmedienanstalten finden mit KI mehr als 500 antisemitische Verstöße im Netz

Das KI-Tool suche und kategorisiere mögliche rechtswidrige Inhalte nicht nur nach Deliktgruppen, sondern nehme auch eine erste Einschätzung der Schwere vor, erklärte die LFM. So erhöhe KIVI nicht nur die Trefferquote, sondern sorge auch dafür, dass gravierendere Rechtsverstöße priorisiert behandelt werden. Und, auch das ist wichtig in diesem Kontext, der Einsatz der KI gebe dem Monitoring-Team die Chance, vor der unmittelbaren Konfrontation mit emotional stark belastenden Inhalten besser geschützt zu werden.

Über die Landesanstalt für Medien