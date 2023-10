Laumann: "Stolz, dass wir dieses Asylrecht haben"

Bedingungen in Flüchtlingslagern verbessern

Mit Blick auf die gespaltenen Positionen beim Thema Asyl empfiehlt Laumann einen Blick in die kommunale Politik. Auf dieser Ebene gebe es kaum noch Unterschiede in der Beurteilung der Situation, ist sich der Sozialminister sicher.

Auch mit Blick auf die anstehenden Europawahlen müsse die Politik deutlich machen, "dass man verstanden hat, dass es so nicht weiter geht und dass wir jetzt wirklich Lösungen brauchen." Europa müsse die Bedingungen in den Flüchtlingslagern außerhalb der EU-Grenzen verbessern und so Fluchtgründe verringern.

Mit Schrecken blicke er auf den wachsenden Zuspruch für rechte Positionen. Die AfD passe nicht zu einer freiheitlichen Weltanschauung und zur Demokratie in Deutschland. Europa und Deutschland müssten dennoch Proteststimmung ernst nehmen.