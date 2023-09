Zahnbehandlung für Asylbewerber: Lockt der Sozialstaat Geflüchtete an?

Grundsätzlich haben sie damit Anspruch auf Zahnersatz wie jeder andere Versicherte auch - müssen aber zumindest theoretisch einen Teil der Behandlungskosten selbst übernehmen. Weil dem Großteil der Geflüchteten dafür die finanziellen Mittel fehlen, gelten für sie die gleichen Regeln wie für bedürftige Deutsche. Für sie greift eine Härtefallregelung. Dann werden die Kosten für eine Regelversorgung übernommen: allerdings nur für eine solide Standardlösung, nicht für höherwertigen Zahnersatz.

Bekommen Deutsche keine Termine, weil Zahnärzte so viele Geflüchtete behandeln müssen?

Volle Zahnarzt-Wartezimmer sind nicht nur mit Migration zu erklären

Das ist offenbar falsch. Die Bundeszahnärztekammer sieht keine Überlastung des Gesundheitssystems durch ausreisepflichtige Migranten. Die Kammer teilte am Donnerstag dem WDR mit, dass man in den zahnärztlichen Praxen " in der Regel problemlos Termine " bekomme. Im ländlichen Raum könne es hingegen zu längeren Wartezeiten kommen. Das liege aber nicht an den Geflüchteten, sondern am Ärztemangel in vielen Regionen.

Locken die guten deutschen Sozialsysteme Flüchtlinge aus aller Welt nach Deutschland?