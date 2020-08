Gesundheitsminister: Von zweiter Welle "meilenweit entfernt"

Bundesweit steigen die Coronazahlen wieder an. Mit 413 Neuinfektionen an einem Tag und der schlechtesten Entwicklung im Sieben-Tage-Zeitraum aber liegt NRW im Vergleich mit den anderen Bundesländern weit an der Spitze. Am Mittwoch vermeldete das Robert Koch-Institut (RKI) bundesweit 1.226 neue Infektionen im Vergleich zum Vortag - der höchste Wert seit Anfang Mai.

In Hagen und Duisburg sind in den vergangenen sieben Tagen laut RKI knapp über 25 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner gezählt worden. Ab 50 können neue Regeln zur Eindämmung des Ansteckungsrisikos verhängt werden.

Laumann: "NRW mit niedrigerer Dunkelziffer"

NRW Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) gibt sich dennoch gelassen. " Das ist keine Katastrophe, aber ein Punkt wo wir genau aufpassen müssen ", sagte er am Mittwoch dem WDR. Durch die hohe Zahl der Testungen in NRW - alleine über die Kassenärztlichen Vereinigungen würden derzeit jede Woche 150.000 Menschen getestet - verringere sich hierzulande die Dunkelziffer.