Paketboten: NRW-Arbeitsminister Laumann will Verbot von Werkverträgen

NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) fordert ein Verbot von Werkverträgen bei Kurier- und Paket-Diensten. Das Ministerium prangert die Lage in der Branche an: Die Arbeitsbelastung habe sich in den letzten Jahren dramatisch erhöht. Und " Arbeitsausbeutung durch niedrige Pauschallöhne, Arbeitszeitverletzungen, Überladungen und Scheinselbstständigkeiten kennzeichnen einen großen Teil der Kurier-, Express- und Paketbranche." Leidtragende seien die Paketzustellerinnen und -zusteller.

Laumann fordert weitere Verschärfung der Gesetze

Bei Wind und Wetter seien die Botinnen und Boten unterwegs, um Bestellungen jeglicher Art direkt ins Haus zu liefern, betonte der NRW-Arbeitsminister. "Wir müssen dafür Sorge tragen, dass sie ihre Arbeit unter guten Rahmenbedingungen erledigen können. Arbeits- und sozialrechtswidriges Verhalten dürfen wir nicht dulden." Subunternehmerketten erschwerten die Kontrolle und Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten und Arbeitsschutzvorschriften.