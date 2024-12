Nachhaltiger Versand: 7 Ideen für die Paketzustellung

Die Straßenbahn war eigens für den Warentransport ausgestattet. Personen durften aus Sicherheitsgründen nicht mitfahren. Auf bestehenden öffentlichen Verkehrswegen fuhr die Tram mehrere Packstationen an und lieferte aktuell bis zu 450 Sendungen täglich aus.

Die Idee hinter dem nachhaltigen Versand: Zum einen werden auf diese Weise Emissionen eingespart. Zum anderen reduziert sich durch weniger Lieferwagen der Verkehr. Die Straßen sind nicht mehr so voll und es gibt weniger Staus. Dies ist besonders in städtischen Gebieten sinnvoll und würde die Luftqualität verbessern. Das Mobilitätsprojekt wurde allerdings Ende 2023 beendet. Es war nicht wirtschaftlich genug. DHL schließt aber nicht aus, die Paketzustellung mit der Bahn nochmal in einer anderen Stadt zu testen.

Ein ähnliches Projekt bringt 2024 Amazon zusammen mit der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) und der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) auf die Schiene: Hier soll die „LastMileTram“ einen Monat lang Pakete in die Innenstadt befördern. Von der Endhaltestelle werden diese dann mit elektrischen Lastenrädern zu den Kund:innen gebracht.