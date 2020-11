NRW-Gesundheitsminister: So ist der Plan zur Corona-Impfung

Das müsse kein Vollzeitjob sein, sagte Sandra Postel von der Pflegekammer NRW - selbst das Angebot, "am Wochenende mal zwei Stunden im Pflegeheim zu impfen", sei hilfreich und willkommen. Denn: Der Impfstoff muss zweimal verabreicht werden, damit er wirken kann. Doppelter Aufwand also, der noch mehr Personal erforderlich macht. Angesprochen seien jetzt deshalb auch Menschen mit medizinischer Fachkenntnis, die "in Freistellung oder im Rentenmodus" seien. Bezahlt werden soll nach Tarif, versicherte der Gesundheitsminister, "Freiwilligkeit heißt hier nicht Ehrenamtlichkeit". Aufgebaut und betrieben wird das Freiwilligenregister von den beiden Ärztekammern in NRW.