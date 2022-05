Clankriminalität, Windräder, Straßenausbau, Flächenverbrauch, Kiesabbau, Unterrichtsausfall - Interessenvertreter formulieren frei heraus, was sie sich von einer neuen Regierung versprechen.

Skepsis in den eigenen Reihen

So groß die Hoffnungen der einen, so groß die Befürchtungen der anderen. Und ja, bei aller zur Schau gestellten Freundlichkeit der Lager um Hendrik Wüst und Mona Neubaur: Es gibt auch jede Menge Skepsis in den eigenen Reihen.

Jochen Trum

Dabei müssen Schwarz und Grün das Rad nicht neu erfinden. Und man sollte auch nicht so tun, als ob eine solche Landesregierung an sich schon epochemachend wäre. Schon Ende der Neunziger gab es erste schwarz-grüne Bündnisse auf kommunaler Ebene. Es gibt sie bis heute. In anderen Landesregierungen sind sie schon seit Jahren der Normalfall, in Hessen etwa.

Landespolitisches Neuland

Und doch ist es richtig, dass ein Bündnis der beiden ungleichen Partner in Nordrhein-Westfalen etwas Besonderes wäre. Landespolitisch ist es Neuland, weg von den alten Lagern. Und es geht jetzt um eine große Aufgabe, die inzwischen mit dem Gewicht einer Schicksalsfrage über Düsseldorf hängt.

Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Wenn der Umbau ganz Deutschlands zu einem klima- und umweltfreundlichen Industrieland gelingen, und wenn Wohlstand und Demokratie dabei nicht auf der Strecke bleiben sollen, dann geht das nur, wenn es auch in Nordrhein-Westfalen klappt. Das ist so schlicht wie logisch.

Wer sich zuerst bewegt, verliert?