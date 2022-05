Mit Schulpolitik kann man in NRW Wahlen nur verlieren

Veränderungen brauchen mehr als eine Wahlperiode

Ehemalige Schulministerin Sylvia Löhrmann (B'90/Grüne)

Sylvia Löhrmann (B‘90/Grüne) wurde 2010 Schulministerin. Die Gesamtschullehrerin wollte mehr Bildungsgerechtigkeit, führte den Rechtsanspruch auf Inklusion, also den gemeinsamen Unterricht für Kinder mit und ohne Behinderung flächendeckend ein. Eine Herausforderung, die sie unterschätzt hatte. Es fehlten die nötigen Sonderpädagogen, es fehlte Geld. Löhrmann konnte sich nicht beim Koalitionspartner SPD durchsetzen. Die Inklusion sorgte für Ärger an den Schulen. " Dann ist mir besonders klargeworden, dass die Veränderungen noch stärker begleitet werden müssen ", sagt Sylvia Löhrmann rückblickend.

Erfolge werden schnell vergessen

Das trifft auch auf das Turbo-Abi G8 zu. Löhrmann hatte daran festgehalten und die Grünen wurden bei der Landtagswahl 2017 dafür bestraft.

Barbara Sommer (CDU)

Doch diesmal hatte die CDU aus ihren Erfahrungen mit Barbara Sommer gelernt. Nach dem Wahlsieg bekam die FDP das Schulministerium. "Ich glaube, dass mein lieber Kollege damals und dann später Ministerpräsident Armin Laschet schon gewusst hat, wie er die Ressorts verteilt.“ , so Sommer im WDR-Interview mit breitem Grinsen.

Zunächst lief es gut für Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ). Sie führte unverzüglich G9 wieder ein, also ein Jahr mehr bis zum Abitur. Außerdem sorgte sie dafür, dass Inklusion an weniger Schulen mit mehr Personal stattfindet. Doch die Erfolge sind inzwischen vergessen. Die katastrophale Kommunikation mit den Schulen während der Pandemie, das Hin und Her bei den Maßnahmen hat Lehrkräfte, Eltern und Schüler sauer gemacht. Die Wahlschlappe der FDP liegt auch darin begründet.

Ein Ministerium, das keiner mehr will

Das Schulministerium ist zum Horrorhaus geworden. Denn die Ministerinnen standen am Ende immer vor ähnlichen Problemen: Sie mussten ein schweres Erbe der Vorgängerin antreten, das sie nicht eben schnell rückgängig machen konnten. Der Druck auf das Amt ist enorm. Und der Stau bei der Einstellung von Fachkräften hat sich über die Jahrzehnte immer weiter verschlimmert - auch weil keine Regierung dafür so richtig Geld lockermachen wollte.