Landtagswahl: Grüne und CDU treffen sich Mittwoch zu ersten Gesprächen

Die Wahl ist vorbei, jetzt geht es an die Regierungsbildung in NRW : Die Grünen haben eine Einladung von CDU -Landeschef und Ministerpräsident Hendrik Wüst bekommen. Grünen-Landeschefin Mona Neubaur sagte am Dienstag im Düsseldorfer Landtag, man nehme das Gesprächsangebot an und sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. Sie sei für ein "gutes Tempo" bei Gesprächen, man werde aber sorgfältig Inhalte abwägen.