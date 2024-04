Landesbeamte kritisieren Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Eigentlich müsste er derzeit mehr als genug zu tun haben: Der "Chief Information Officer" ( CIO ) der Landesregierung ist als Beauftragter des Landes zuständig für die Informationstechnik, für strategische Steuerung und IT-Sicherheit. In Zeiten von ChatGPT und Künstlicher Intelligenz also ein schier unerschöpfliches Betätigungsfeld.

Das Problem dabei: NRW hat derzeit gar keinen CIO . Die Stelle ist unbesetzt, seit Andreas Meyer-Falcke im November in den Ruhestand getreten ist.

Mitarbeiter kritisieren "faktische Abschaffung des CIO"

Die Beschäftigten der Landesverwaltung haben sich deshalb schon im März hilfesuchend an Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) gewandt: "Trotz der breiten Verfügbarkeit von KI weiß die Landesverwaltung in der Breite wenig bis nichts über die Funktionsweisen, die Verarbeitungsformen und -orte und ebenso wenig hat sie die Auswirkungen im Blick" , heißt es in einem Brandbrief, der dem WDR vorliegt und über den die WAZ am Montag zuerst berichtete.

Die "faktische Abschaffung des CIO und der koordinierenden Strukturen" führe dazu, dass "die mühsam errungene Einigkeit in den Infrastrukturfragen Digitalisierung und IT im Eiltempo erodiert" , kritisieren die Verfasser.

"Für die Landesverwaltung eine Katastrophe"