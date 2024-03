In einer Sondersitzung befasste sich am Freitag der Schulausschuss des Landtags auf Antrag der SPD mit der Frage, wie die Landesregierung aus CDU und Grünen die Grundlagen für den Offenen Ganztag in NRW regeln will.

Denn bereits ab 2026 sollen die ersten Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der Ganztagsschule haben. Bis August 2029 sollen alle Grundschulkinder von der ersten bis zur fünften Klasse sich auf eine ganztägige Betreuung verlassen können. Das regelt ein Bundesgesetz, das die Länder umsetzen müssen.