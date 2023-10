Kommentar: Ein deutliches und einmütiges Zeichen

Jochen Trum

Eine der Erkenntnisse dieser Tage ist aber auch, dass der Politik so manche integrationspolitische Selbsttäuschung der Vergangenheit auf die Füße fällt. Die Grüne Verena Schäffer sprach von einer "bitteren" Erkenntnis. Es ist richtig, Antisemitismus war in der Bundesrepublik nie weg, aber so aggressiv wie jetzt war er selten. Allen Bemühungen, auch den politischen, zum Trotz. Deswegen ist CDU -Fraktionschef Thorsten Schick zuzustimmen, wenn er von Scham spricht angesichts der Hamas-Verherrlichung auf deutschen Straßen.

Etwas laue Bekundungen aus der Zivilgesellschaft

Die Solidaritätsbekundungen aus der Zivilgesellschaft, misst man sie an der öffentlichen Anteilnahme zu anderen Zeiten, nach anderen Terrorattacken, wirken noch etwas lau. Da ist ein klares Bekenntnis des Parlaments ein notwendiger, aber sicher noch kein hinreichender Schritt.

Der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski, hat gleich zweimal, Anfang der letzten und Anfang dieser Woche, den großen Islamverbänden mit - sagen wir - freundlichem Nachdruck dabei geholfen, den Terror öffentlich klar zu verurteilen. Und sich an die Seite der hier lebenden Menschen jüdischen Glaubens zu stellen. Dieser couragierten Initiative bedurfte es offensichtlich und es ist gut, dass das Parlament sich heute ausdrücklich dahinter versammelt hat. Damit ist klar: Das war kein Vorstoß der Regierung oder einer Partei, nein, das sieht die Politik im Land insgesamt so.