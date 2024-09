Nicht bei allen Explosionen Hinweis auf organisierte Kriminalität

Die laufenden Ermittlungen seien aber nur "in Teilen" der organisierten Kriminalität zuzurechnen. So betonte Reul: Die Explosion an einem Einfamilienhaus in Bonn-Wachtberg am 22. September sowie die Explosion in einem Café in Köln-Pesch in der Nacht auf Mittwoch hingen "nach aktuellem Erkenntnisstand" nicht mit den anderen Fällen zusammen.

Laut Reul gibt es aber auch Fälle, bei denen sich im Lauf der Ermittlungen Verbindungen zu anderen ähnlichen Straftaten ergaben. Der Minister nannte die Zahl von insgesamt 43 Ermittlungsverfahren, 22 Tatorten und 33 identifizierten Beschuldigte. 13 Personen säßen in U-Haft, drei Haftbefehle seien noch offen.